Perdere apposta, sempre, pur di poter scegliere Lawrence: l’NFL e il pazzo sistema del dratf

Si chiama “Tanking”, e grazie a questa prassi il miglior quarterback della storia del football universitario è finito ai Jaguars. Come se Messi giocasse nel Crotone

Come ampiamento previsto, Trevor Lawrence è stata la prima scelta nel draft NFL, la lega di football americano USA, d’ora in poi giocherà per i Jacksonville Jaguars. La notizia è che i Jaguars per arrivare a prendere il giovane quarterback, considerato uno dei migliori giocatori universitari della storia, si sono autodistrutti perdendo più o meno scientificamente apposta. Con i tifosi felici di perdere, pur di arrivare a lui.

E’ la stortura del sistema dei draft americani, che a questi livelli genera mostri.

I Jacksonville Jaguars sono una delle peggiori del campionato di football nordamericano. L’ultima volta che hanno raggiunto i playoff è stato nel 2017. Ma quest’anno erano particolarmente determinati a essere la peggior squadra del campionato. Perché così facendo si sono assicurati la prima scelta del draft.

Il piano è: perdere tutto per ricostruire grazie a Lawrence.

L’abbiamo visto con la Superlega: il sistema americano è considerato un modello, per alcuni in Europa. Ci sono i tetti salariali e non ci sono commissioni di trasferimento. E il sistema per cui la squadra peggiore ottiene la prima scelta al mercato, e la migliore l’ultima, in teoria, dovrebbe rendere il campionato più equilibrato.

In pratica, le migliori squadre del campionato si battono per i playoff, magari per arrivare al Super Bowl. Le squadre peggiori combattono al contrario, in un duello per le posizioni più basse, per conquistare scelte di draft più alte. Si chiama “Tanking”, una tattica disapprovata ma non proibita.

Lawrence non è uno normale, anche se ha solo 21 anni. Anche al liceo era considerato uno dei più grandi talenti della sua generazione. Tutte le università se lo sono combattuto, alla fine l’ha spuntata la Clemson University. Lawrence era pronto per la NFL, da subito. Ma Negli Stati Uniti i giocatori possono devono racimolare almeno tre anni d’università.

Quindi Lawrence ha dominato il campionato a suo piacimento. Nel 2018 ha guidato la Clemson University come prima matricola al campionato del college dal 1985, e solo nella finale dell’anno successivo contro Louisiana Lawrence ha perso la sua prima partita al college, dopo 29 vittorie consecutive.