Orsato conferma che gli arbitri, quando vogliono, se ne infischiano del Var

Non fischia un fallo su Calhanoglu e fa finta di non vederlo nemmeno in tv. Ziliani lo sfotte sull’ormai storico fallo di Pjanic

“Vallo a vedere, almeno vallo a vedere”. Tante volte giornalisti tifosi addetti ai lavori hanno gridato così all’indirizzo di arbitri che preferivano non andare al video. Orsato, in Lazio-Milan, ha dimostrato che – quando vogliono – gli arbitri vanno al Var ma fanno finta di niente. Lo ha fatto stasera in occasione del secondo gol di Correa: azione viziata da un fallo netto di Lucas Leiva su Calhanoglu, avvenuto peraltro sotto gli occhi di Orsato che ha lasciato correre. Richiamato al Var, ha visto il fallo ma ha detto che per lui non era fallo. Il Var può attendere.

#Orsato furibondo; gli han fatto perdere del tempo inutile al #VAR quando lui preferisce i bei #VAR muti tipo #InterJuventus su Pjanic. Strano però perchè sul fallo su #Calhanoglu lui era molto vicino all’azione, quindi nelle peggiori condizioni per giudicare.#LazioMilan pic.twitter.com/oRcIcfQxhK — Paolo Ziliani (@ZZiliani) April 26, 2021