Lo sfogo dei genitori della ragazza che accusa Grillo: «Il corpo di nostra figlia esposto come un trofeo»

«E’ qualcosa che ci riporta a un passato barbaro che speravamo sepolto insieme alle clave. Confidiamo nel fatto che tutto questo fango sarà spazzato via, facendo emergere la verità»

I genitori di Silvia, nome di fantasia con cui finora i quotidiani hanno indicato la ragazza che ha denunciato di essere stata stuprata da Ciro Grillo (figlio di Beppe) e da tre suoi amici, rompono il silenzio. Lo fanno con una nota affidata al loro avvocato, Giulia Bongiorno.

«Abbiamo appreso che frammenti di video intimi vengono condivisi tra amici, come se il corpo di nostra figlia fosse un trofeo: qualcosa che ci riporta a un passato barbaro che speravamo sepolto insieme alle clave. Confidiamo nel fatto che tutto questo fango sarà spazzato via, facendo emergere la verità. Non siamo spettatori passivi: abbiamo dato mandato al nostro legale di agire contro tutti coloro che parteciperanno a questo deplorevole tiro al bersaglio».