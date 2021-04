«Lascio il celibato per amore, non potevo continuare a tenermi questa cosa dentro»

Il Corriere intervista il parroco che ha chiesto la dispensa: «Ho sperato che lei trovasse un fidanzato, ma stavo sempre più male. Vogliono tutti capire se c’è anche il sesso, ma non siamo ancora mai usciti una volta da fidanzati»

Il Corriere della Sera intervista Riccardo Ceccobelli, il parroco 42enne di Massa Martana, in provincia di Perugia, che ha deciso di abbandonare il celibato sacerdotale per amore. La sua decisione ha sorpreso tutti.

«Adesso tutti a pensare chissà che cosa, ma io dovevo farlo questo salto nel buio, perché è vero che ho smesso di fare il prete ma non di essere prete, che questo sia chiaro. E non potevo continuare perciò a tenermi questa cosa dentro di me. Lo dovevo a Dio, al mio vescovo, ai miei parrocchiani. Una questione di onestà, di libertà, di trasparenza».

Racconta di conoscere Laura, la donna per la quale ha deciso di fare questo passo, da quattro anni.

«Ci siamo incontrati in parrocchia. Ma è da settembre scorso che è cambiato per sempre qualcosa dentro di me. Ho cominciato a percepire dentro un’emozione, io però all’inizio ho fatto di tutto pertenere sotto controllo la situazione, ve lo giuro, ho sperato che trovasse un fidanzato, ma ogni giorno che passava stavo sempre più male. Una sera ho provato forte il bisogno di chiamarla al telefono. Non riuscivo a dormire senza sentire la sua voce. Quando lei mi ha risposto, io le ho detto: “Pronto? Ciao, sono io”. E subito dopo ho avvertito un benessere, una grande pace dentro di me. E mi sono addormentato. A gennaio ho presentato le dimissioni al vescovo».

Ora il parroco aspetta la dispensa dall’obbligo del celibato.

«Niente mi spaventa con l’aiuto di Dio. Mi chiamano gli amici, i parenti, magari lo dicono con mille attenzioni, ma vogliono tutti capire se in questa storia c’è anche il sesso. E non sanno invece che io e lei non siamo ancora mai usciti una volta da fidanzati, mano nella mano».

Non esclude di sposarsi con Laura, un giorno, ma dice di non poter fare programmi.

«Sì se Dio vuole, ma io che ne so, potrebbe finire tutto anche tra una settimana. Da ragazzino ho avuto nove fidanzate ma da più di vent’anni non ho una storia. Lei poi è una donna forte: quante volte mi ha detto “se vuoi mi allontano, fai la tua scelta”. E io adesso l’ho fatta. E mi sento libero».