L’annuncio di Pfizer: da giugno vaccino per la fascia di età 12-15 anni

L’azienda farmaceutica tedesca BioNTech ha annunciato che da giugno il suo vaccino anti-Covid, prodotto in collaborazione con Pfizer, sarà disponibile per la fascia d’età 12-15 anni. L’amministratore delegato dell’azienda, Ugur Sahin, ha detto al settimanale Der Spiegel di essere «nella fase finale» della preparazione per la domanda di approvazione all’Ema. La valutazione dei test «richiede in media da quattro a sei settimane», ha aggiunto. A luglio dovrebbero essere disponibili anche i primi risultati dei test dei vaccini Pfizer su bambini dai 5 ai 12 anni, e a settembre dai sei mesi ai 5 anni.

Lo scrive Repubblica.