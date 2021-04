L’agente di Mario Rui e Di Lorenzo: «L’anno prossimo resteranno a Napoli»

L’agente di Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Restano a Napoli, hanno rifatto il contratto la passata stagione quindi se il Napoli non mi fa sapere nulla loro resteranno a Napoli. Poi dipenderà anche dalla prossima guida tecnica, ma al momento dico che l’anno prossimo saranno ancora azzurri. Gattuso non rimane a Napoli, lui è talmente buono che poi gli passa. Alla fine Gattuso potrà anche tornare sui suoi passi, ma per quanto mi riguarda credo che lascerà Napoli a fine stagione”.