La Juventus in una settimana dalla Superlega all’Europa League

Andrea Agnelli sta portando il club bianconero a schiantarsi: dall’ingaggio di Pirlo alla trovata Superlega che è miseramente naufragata

È una settimana che i tifosi della Juventus non dimenticheranno facilmente. Dovremmo dire una stagione. Ma fermiamoci all’ultima settimana. Andrea Agnelli li ha portati a schiantarsi sugli scogli. Prima, con l’ingaggio di Andrea Pirlo che in tanti mesi non è riuscito a dare uno straccio di gioco alla Juve e adesso i bianconeri sono quinti in classifica. Poi, con la trovata della Superlega. Per provare a sfuggire a un bilancio gruviera che sarà presentato a giugno, con un rosso da fallimento, Agnelli con Florentino Perez e altri dieci club ha escogitato la Superlega. Sappiamo com’è finita. E adesso che la Superlega è naufragata, la Juventus Agnelli e i loro tifosi si ritrovano in Europa League. Se il campionato finisse oggi – mancano cinque giornate – la Juventus giocherebbe l’Europa League. In Champions Inter Milan Atalanta e Napoli.