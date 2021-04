La Campania resta in zona gialla (anche se l’Rt è da arancione)

Il rischio, per la nostra Regione, è basso, da qui la decisione sul colore. Dal 3 maggio cinque Regioni andranno in zona arancione, la Vale d’Aosta sarà in rosso. Tutte le altre saranno in giallo.

La Campania resta in zona gialla. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato le nuove ordinanze relative ai colori delle zone per le Regioni d’Italia.

Dal 3 maggio saranno cinque le Regioni in zona arancione, solo la Vale d’Aosta sarà in rosso. Tutte le altre saranno in giallo.

Per quanto riguarda la Campania, si conferma il colore giallo nonostante si registri un Rt superiore a 1 (ma un rischio basso).

Questo il nuovo quadro dell’Italia a partire da lunedì 3 maggio:

Zona rossa: Val d’Aosta.

Zona arancione: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Zona gialla: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto.