In ogni partita di Meret c’è un errore. Forse le scelte di Gattuso lo hanno depresso e reso insicuro 

Politano ed Insigne tra i migliori in campo, il goal di Osimhen da vero centravanti. Che abilità Adl a non farsi trovare invischiato nella comica della Super League

Cesare – Ieri grande partita del Napoli, aggressivo, brillante, concentrato sul risultato anche se la Lazio, come avevamo detto giorni fa, è pericolosa in fase di attacco ma imbarazzante in difesa. Comunque grande prestazione di Politano ed Insigne tra i migliori in campo. Con Politano in questo stato di forma per Lozano non sarà facile riprendersi il posto di titolare. E mi hanno sorpreso due giocatori: Bakayoko, autore di una ottima gara (ma che si è beneficiato anche della ritrovata condizione di Fabian Ruiz), e Hysai che correndo come un matto sembrava indemoniato.

Guido – Tutto vero. E va aggiunto un ottimo Zelinski e finalmente Manolas molto sicuro in difesa. A me ha colpito il goal di Osimhen. Da vero centravanti. Se ci pensi le perplessità sul giocatore, a parte limiti tecnici, nascono dal dubbio se sia o meno un goleador. E nelle ultime occasioni ha dimostrato di poterlo essere. Un centravanti forte non deve sbagliare davanti alla porta. Fisicamente poi, e negli spazi larghi, è un’ira di dio.

Cesare – Mertens ha fatto un gol e un assist a Politano straordinari ma soprattutto nella prima parte di gara non mi è sembrato completamente ritrovato. Ma vorrei parlarti dei due portieri. Reina mi è sembrato ormai un ex-giocatore, poco reattivo (l’età si fa sentire) e ha preso due gol sul suo palo. Meret fa parate importanti, è bello da vedere, è il futuro ma… in ogni partita spesso vi è un errore che ci fa prendere gol. Penso alla mancata uscita sul gol del pareggio dell’Inter con la palla che attraversava l’area piccola con un cross molto dall’esterno e ieri era in ritardo sul gol su punizione della Lazio.

Guido – Francamente sono anche io perplesso su Meret dopo averlo a lungo sostenuto. Temo che le scelte di Gattuso lo abbiano depresso e reso insicuro. Certamente adesso non convince. E non solo nelle mancate uscite. Adesso con Ospina infortunato ha continuità e sa che si sta giocando la convocazione agli Europei. E ciò mi preoccupa ancora di più. E diciamo la verità visto l’investimento fatto dal Napoli e le sue potenzialità è stato sempre protetto nei commenti (penso come avremmo massacrato Ospina a parti invertite) ma penso che gli alibi stiano finendo quindi o cambia registro….

Cesare – Comunque abbiamo fatto un passo in avanti fondamentale per la Champions e con i restanti scontri diretti delle avversarie la situazione si fa interessante. Come dicevo l’altra volta non dobbiamo puntare nessuno ma cercare di vincere tutte le partite, cosa visto il calendario alla nostra portata, e cosi facendo ci ritroveremo in Champions.

Guido – Il Napoli visto ieri è alla pari con l’Inter. Più forte sul piano tecnico meno su quello fisico. A questo punto, è in questo stato di forma, la qualificazione può soltanto buttarla con qualche imprevedibile distrazione. Però quanti rimpianti… Certo che De Laurentiis non è stato fortunato. Nel suo decennio potevano arrivare due scudetti negati da elementi imponderabili. Una chiosa finale: che abilità non farsi trovare invischiato nella comica della Super League.