“Impunità di gregge” il libro sugli abusi sessuali nell’omertoso sport italiano

Il quotidiano Libero si occupa di “Impunità di gregge”

il primo libro-verità che dedica fiumi di parole alla truculenta faccenda inerente agli abusi sessuali in ambito sportivo in Italia. La (s)co(i)nvolgente inchiesta edita da Chiarelettere (2021), e vergata da Daniela Simonetti, con prefazione di Marco Travaglio, buca il muro dell’omertà.

L’autrice Daniela Simonetti, giornalista dell’Ansa, spiega perché nel mondo dello sport il problema è particolarmente sentito. Le maglie sono troppo larghe.

È un problema che esiste da sempre; tuttavia si è aggravato non appena il Coni nel 2014 è riuscito a far esentare i collaboratori sportivi dall’obbligo di presentare i cosiddetti certificati anti-pedofilia. Il fatto che oggi persino un tossicodipendente arrestato in flagranza di reato con precedenti penali, possa continuare indisturbato a rivestire il suo ruolo di istruttore equestre, è inconcepibile.