Il primo figlio di Scottie Pippen è morto a soli 33 anni, soffriva di asma cronico

Scottie Pippen ha annunciato sui social che il suo primo figlio, Antron, è morto all’età di 33 anni.

“Ho il cuore spezzato, ho detto addio al mio primogenito Antron”, ha scritto l’ex star dei Chicago Bulls – Abbiamo condiviso l’amore per il basket”

La causa della morte non è stata rivelata, ma Antron, l’unico figlio di Pippen con la sua prima moglie Karen McCollum, soffriva di asma cronico.

“Se non l’avesse avuto, credo davvero che sarebbe arrivato in NBA“, ha scritto ancora Pippen. “Non ha mai lasciato che questo lo abbattesse, però. Antron è rimasto positivo e ha lavorato sodo, e sono così orgoglioso dell’uomo che è diventato”.

Antron aveva ereditato le capacità atletiche di suo padre ed era arrivato a giocare al college per la Texas A&M International University. Al momento della sua morte viveva e lavorava ad Atlanta.

E’ il secondo degli otto figli di Pippen ad essere deceduto. Una delle sue figlie, Tyler, è morta nove giorni dopo la nascita nel 1994.

I’m heartbroken to share that yesterday, I said goodbye to my firstborn son Antron. The two of us shared a love for basketball and we had countless conversations about the game. (1/3) pic.twitter.com/Zt3wo8wpcg

— Scottie Pippen (@ScottiePippen) April 19, 2021