Il Guardian svela il doppio gioco di Johnson: “Sapeva della Superlega ed era d’accordo”

Boris Johnson sapeva. Ed era d’accordo. L’eroe politico degli anti-Superlega avrebbe fatto una sorta di doppio gioco con i grandi club inglesi, o quantomeno si sarebbe reso protagonista di un clamoroso voltafaccia nel tentativo di cavalcare l’onda del malcontento popolare.

Il Guardian attacca il primo ministro britannico. L’autorevole quotidiano svela un incontro a Downing Street con Ed Woodward, amministratore delegato del Manchester United, una decina di giorni prima che il progetto fosse reso pubblico. E in quel meeting avrebbe dato il suo ok alla nuova competizione. Per poi rimangiarsi tutto a cose fatte.

Ora i Labour attaccano a loro volta: il primo ministro ha “domande a cui rispondere”.

Jo Stevens, la segretaria della cultura ombra, ha scritto al segretario di gabinetto, Simon Case, per rinnovare la sua richiesta affinché tutti i verbali e la corrispondenza riguardanti la riunione siano resi pubblici. Ha chiesto quando è stato organizzato l’incontro, perché, chi altro era presente, e se Johnson o altre figure del governo hanno recentemente incontrato i rappresentanti degli altri cinque club che erano pronti a unirsi alla Superlega.

Stevens ha detto: “Ancora una volta, l’integrità e l’onestà di Johnson sono in discussione. La gente ha il diritto di sapere cosa esattamente è stato promesso al Manchester United dal primo ministro. Se Johnson ha dato il suo sostegno alla Superlega il popolo britannico merita una spiegazione e delle scuse complete, chiare e immediate”.

Fonti governative negano strenuamente che Johnson fosse a conoscenza del piano e dicono che la conversazione del primo ministro con Woodward è stata breve e casuale.