I tifosi del Chelsea protestano contro la Superlega a Stamford Bridge

A Stamford Bridge tra poco si giocherà la partita tra Chelsea e Brighton ma all’esterno dello stadio monta la protesta dei tifosi contro la Superlega. Sono circa 400 i supporters dei Blues che stanno sfilando con striscioni e cartelli in cui esprimono il loro parere contrario al progetto. Si va da “Rip Football” a “Senza di noi non siete niente”. Il tutto condito da fumogeni e tanti NO scritti nero su bianco.

📸 Chelsea fans protest outside Stamford Bridge ahead of tonight’s Premier League match with Brighton #CHEBHA pic.twitter.com/bR40fJCcWN — PA Dugout (@PAdugout) April 20, 2021

“If you love football, sit down” cantano i tifosi che ora stanno bloccando la strada di fronte allo stadio. Al momento sono poco più di 500 persone pic.twitter.com/NlVXYMIVeX — Il Calcio Inglese (@calcioinglese) April 20, 2021

“Non siamo più il Chelsea” gridano i tifosi a Stamford Bridge pic.twitter.com/ZgzISGwxHO — Il Calcio Inglese (@calcioinglese) April 20, 2021