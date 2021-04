I Benetton cercano di rifarsi l’immagine regalando libri alle scuole, ma ne inviano alcuni porno

I Benetton cercano di migliorare la propria immagine pubblica – dopo la conclusione dell’inchiesta sul Ponte Morandi – ma commettono uno scivolone a luci rosse. La notizia è riportata da La Verità.

La fondazione Benetton ha deciso di partecipare ad un’iniziativa benefica, il progetto “Gianni Rodari”; donando dei libri alle scuole di infanzia e primarie del Comune di Fiumicino: 9.000 libri della collezione «Imago mundi». Peccato che, tra questi, ce ne fossero alcuni raffigurati organi genitali maschili e femminili, scene osé e omosessuali.

I genitori, ovviamente, sono insorti.

Su Facebook, è intervenuto il Comune.

«La diffusione di libri nelle scuole con immagini non adatte a un pubblico di bambini è stato un errore grave. L’amministrazione comunale non era assolutamente a conoscenza dei materiali diffusi all’interno del progetto “Piccoli passi nel mondo”, che ha investito direttamente le scuole statali con la fondazione Benetton. Infatti nelle scuole dell’infanzia comunali il fatto non si è verificato».

E annuncia di aver chiesto ai Benetton «il ritiro immediato dei volumi incriminati».

Contattata dal quotidiano, la Fondazione Benetton ha spiegato:

«Purtroppo è stato riscontrato che nelle operazioni di imballaggio dei 9.000 volumi arrivati a Fiumicino sono stati inseriti, per un errore, alcuni volumi che non erano destinati alle scuole, contenenti opere non opportune per l’età dei destinatari. Purtroppo gli errori capitano, ci scusiamo».