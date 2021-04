Hertha Berlino, staff tecnico positivo: il direttore sportivo diventa l’allenatore

L’allenatore, il vice e un altro membro dello staff si sono contagiati. Il ds, che ha il patentino, guiderà gli allenamenti e sarà in panchina nella prossima sfida

Il focolaio di coronavirus che si è sviluppato nel gruppo squadra dell’Hertha Berlino ha condizionato le operazioni del club. Sono risultati positivi, infatti, l’allenatore Dardai, il vice Hamzagic e il collaboratore tecnico Andreas Neuendorf. Per questo motivo, l’Hertha ha comunicato che gli allenamenti saranno diretti dal direttore sportivo Friedrich, che è in possesso del patentino. Con ogni probabilità, il ds sarà costretto a guidare la squadra in panchina per la sfida di domenica col Mainz.