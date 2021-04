Grave lutto per Gonzalo Higuain, è morta la madre

Aveva 64 anni, si è spenta dopo una lunga malattia. Gonzalo era ovviamente molto legato a lei

Grave lutto per Gonzalo Higuain: a 64 anni, dopo una lunga malattia, è morta sua madre Nancy Zacarias. L’ex centravanti del Napoli, ovviamente, era molto legato a sua madre. Recentemente, in una intervista, ha dichiarato di non rimpiangere nulla del calcio vissuto ad alti livelli, ha sottolineato quanti sacrifici comportasse quella vita sin da ragazzino. Il dover sempre festeggiare i compleanni lontano dalla famiglia.

Un anno fa, Gonzalo disse che avrebbe lasciato il calcio per stare vicino a lei aggiungendo che sua madre però non glielo avrebbe permesso.