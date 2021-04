Gazzetta: il Napoli ha smarrito stabilità, in tre anni via sia Ancelotti sia Gattuso

Il Napoli ha smarrito stabilità,. La Gazzetta, con Alessandro Vocalelli, si sofferma sul rischio esclusione dalla Champions delle squadre del CentroSud: Roma, Lazio e Napoli. Al club di De Laurentiis Vocalelli la perdita di stabilità che aveva sempre caratterizzato la sua gestione.

Il Napoli ha smarrito la sua proverbiale stabilità. L’inversione di tendenza è stata netta. Dopo quattro stagioni con Mazzarri, due con Benitez e tre con Sarri, è subentrata una controproducente voglia di cambiamento: un anno e pochi mesi per un grande allenatore come Ancelotti, un anno e pochi mesi (e poi sarà addio) per un tecnico serio e preparato come Gattuso.