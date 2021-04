Gazzetta: difficile pensare che Scaroni e Marotta possano restare consiglieri di Figc e Lega

Inter e Milan, sempre in seconda fila senza esporsi, non si sono comportati da top club. Le scelte di aderire alla Superlega sono delle proprietà, ma a rappresentare le società c’erano i dirigenti

Agnelli ha accumulato abbastanza critiche per dimettersi, scrive Andrea Di Caro sulla Gazzetta dello Sport. Se la Superlega dovesse naufragare, quella del presidente della Juventus sarebbe una débacle clamorosa. Ma non se la passano meglio i dirigenti di Inter e Milan.

“Se il futuro dell’era Andrea Agnelli appare appeso a un filo, la figura di Inter e Milan, sempre in seconda fila senza esporsi, non è stata certo da top club. Le scelte finali di aderire alla Superlega debbono essere addebitate alle due proprietà: Suning ed Elliott. A rappresentare le società c’erano i dirigenti nerazzurri Marotta, Antonello e Cappellini, che hanno certo influenzato la decisione del giovane e ancora inesperto Zhang, e quelli rossoneri il potente Gazidis e Scaroni. La loro posizione è ovviamente molto diversa da quella di Agnelli, ma anche nel caso di Marotta e Scaroni risulta difficile immaginare come possano ancora mantenere i loro posti nel consiglio federale e in quello di Lega“.