Gazzetta: “De Laurentiis e Lotito continuano a proteggere Juventus e Inter nonostante la Superlega”

“Continuano a proteggere gli ex ribelli, nonostante il tentativo (fallito) di svilire la Serie A e raccogliere altrove risorse tutte per loro”

“De Laurentiis e Lotito continuano a proteggere Juventus e Inter”. Ormai il fronte politico del calcio italiano è chiaro. Il Napoli è con Inter Juventus Atalanta Fiorentina Verona Lazio, e da ieri anche l’Udinese che non ha firmato la lettera degli undici per chiedere sanzioni contro Inter Juventus e Milan che hanno tramato per la Superlega. Scrive la Gazzetta:

Restano fuori Napoli, Lazio, Fiorentina, Atalanta e Verona, che con Inter e Juventus formano il blocco dei sette club che all’interno dell’assemblea condividono idee e strategie. Dalla maggioranza si è staccata anche l’Udinese. Nemmeno il terremoto Superlega ha dunque frantumato il fronte: le cinque continuano a proteggere gli ex ribelli, nonostante il tentativo (fallito) di svilire la Serie A e raccogliere altrove risorse tutte per loro.