Gasperini: «E’ un campionato bellissimo. La volata è iniziata»

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina.

“Penso che sia ancora abbastanza lunga. Tutte le gare sono importanti, ma non decisive. Bisogna continuare a giocare gara per gara e pensare alla singola partita. C’è ancora tempo per tutte le squadre coinvolte per raggiungere gli obiettivi. Trovo che sia un campionato bellissimo, forse era successo due anni fa ma con meno squadre”.

Su Pessina e le possibili sostituzioni:

“Le soluzioni saranno diverse. ci dispiace perdere giocatori in questo modo. Deve stare fermo per superare il Covid, speriamo possa recuperare il più in fretta possibile. Il giocatore è in ottime condizioni”.

Su Vlahovic:

“Sta facendo particolarmente bene, è un giocatore di valore e lo ha dimostrato. Non è mai facile, a volte si devono superare momenti naturali di crescita, a volte ci sono allenatori che ti tirano fuori le caratteristiche. Mando un grande abbraccio a Prandelli, mi dispiace moltissimo ma c’è tanta gente che lo stima”.

Sulla Fiorentina:

“Non è forse riuscita a rispettare le aspettative, ma è indubbiamente una buona squadra, con giocatori di valore”.

Sulle voci di mercato che lo riguardano:

“Io mi rendo conto che bisogna parlare anche di mercato, ma nel nostro ambiente se ne parla poco. A volte sono veramente inventate, ma fa parte della comunicazione che c’è adesso. O magari riguarda altre persone tipo i procuratori”.

E ancora:

“Spero che decisiva sia l’ultima settimana, sono partite che ti possono aiutare a star dentro. Non è decisiva a chiudere, ma per restare dentro. Poi si giocano 3 partite in otto giorni, in 40 giorni si gioca tutto, è decisivo tutto e niente. La volata è iniziata”.