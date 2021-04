El Larguero: “Nuova riunione Superlega, paura che tutti i club inglesi si sfilino”

La trasmissione radiofonica spagnola: «Florentino Perez non è venuto per l’intervista, non si che cosa accadrà domani mattina»

Riunione Superlega paura che tutti i club inglesi si sfilino. La trasmissione radiofonica El Larguero annuncia su Twitter che – contrariamente a quanto previsto – il presidente del Real Madrid Florentino Perez non è nei loro studi perché impegnato in una nuova riunione con i club della Superlega. Si teme che tutti e sei i club inglesi si sfilino dal progetto.

Per il direttore di Marca, invece, non c’è alcuna riunione, Florentino Perez non ha voluto parlare.

💥⚽️ EN DIRECTO | @manucarreno ‼️ “Florentino Pérez no está aquí con nosotros como estaba previsto. Está reunido ahora mismo en su despacho con los miembros de la Superliga Europa”https://t.co/BSZoXKxxDA — El Larguero (@ellarguero) April 20, 2021

💥⚽️ EN DIRECTO | @manucarreno 🗣️”La reunión va a ser larga, no se sabe qué va a pasar mañana por la mañana” 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 “A esta hora de la noche el principal escollo es si salen los clubes ingleses de la Superliga”https://t.co/BSZoXKxxDA — El Larguero (@ellarguero) April 20, 2021