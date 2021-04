De Laurentiis difende Marotta e Scaroni: «Sono dirigenti che attaccano l’asino dove vuole il padrone»

Il CorSera sull’assemblea di Lega Serie A di ieri. Sorprende, scrive, la risposta di chi invece di essere offeso per il potenziale danno della Superlega “dà manforte agli alleati”

Il Corriere della Sera racconta alcuni retroscena dell’assemblea di Lega Serie A tenutasi ieri. In particolare, riporta alcune frasi del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che, come scritto questa mattina dal Corriere dello Sport, quando Ferrero ha chiesto le dimissioni di Scaroni e Marotta, ha risposto che l’argomento non era all’ordine del giorno.

“I club hanno votato i criteri per la distribuzione dei proventi da diritti tv legati alla quota del pubblico prima che Massimo Ferrero introducesse l’argomento del giorno. «Facciamo finta di niente o qualcuno doveva presentare le dimissioni?». La sorpresa risiede nelle risposte date da due manager che invece di essere offesi per il potenziale danno della creazione della Superlega hanno dato manforte agli alleati. «Lo capisci o no che questi sono dirigenti che attaccano l’asino dove vuole il padrone?» è intervenuto De Laurentiis a difesa di Marotta e Scaroni, mentre Joe Barone della Fiorentina perentorio ha urlato: «L’argomento non è all’ordine del giorno»”.