Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani per polmonite da Covid

L’ex Roma è stato contagiato nel focolaio scoppiato nella Nazionale italiana. Le sue condizioni, secondo le agenzie, sarebbero discrete

L’ex calciatore della Roma Daniele De Rossi, entrato nello staff del ct della Nazionale Roberto Mancini, è stato ricoverato all’Ospedale Spallanzani di Roma. De Rossi era risultato positivo al Covid lo scorso 2 aprile. E’ stato uno dei primi ad essere colpiti, in quello che è poi diventato un vero e proprio focolaio all’interno della Nazionale. Insieme a lui era rimasto contagiato anche Gianluca Vialli.

Secondo le agenzie, che hanno battuto la notizia, il ricovero risale alla serata di ieri. L’Adnkronos parla di una polmonite per la quale i medici hanno optato per il ricovero in ospedale. Le sue condizioni sono discrete.