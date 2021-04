Crisanti: «E’ realistico pensare che a fine maggio ci sarà una nuova ondata».

A La Stampa: «Le restrizioni dei mesi scorsi modereranno le curve per altre due o tre settimane, ma i risultati dei nuovi contagi esploderanno più tardi. Si riapre senza aver messo in sicurezza il Paese»

Lo dichiara Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, in un’intervista a La Stampa. Commenta le immagini delle strade di tutta Italia piene di gente, nel weekend, e si lascia andare ad un pronostico:

«Nelle prossime settimane ci sarà chi dirà “Avete visto, la curva dei contagi non risale nonostante le riaperture”. Ma la dinamica del virus è complessa. Da una parte ci sono le restrizioni dei mesi scorsi, che per altre due o tre settimane modereranno la curva, ma dall’altra arrivano i nuovi contagi dovuti alle riaperture, agli aperitivi, alle visite agli amici e alle scuole, i cui risultati rimarranno invisibili per qualche tempo ed esploderanno a fine maggio. Il periodo di latenza illuderà che tutto stia filando liscio, ma sarà solo un effetto ottico».