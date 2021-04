CorSport: Samp-Napoli, Ospina torna in porta, Politano al posto di Lozano

Con ogni probabilità Gattuso schiererà Osimhen titolare. Al centro della difesa Koulibaly con uno tra Manolas e Rrahmani. In mediana Demme e Fabian

Sarà Osimhen a partire titolare, per il Napoli, domenica, contro la Sampdoria. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Candidato a giocare dal primo minuto al centro dell’attacco al posto di Mertens, apparso piuttosto stanco mercoledì a Torino con la Juve: la sensazione è proprio questa, sì, ma tutti i dubbi relativi alla formazione da schierare a quattro giorni dall’impegno durissimo dello Stadium, saranno sciolti soltanto oggi, in occasione della rifinitura in programma al centro sportivo di Castel Volturno”.

Per quanto riguarda le altre scelte, in porta ci sarà Ospina, mentre in difesa, a destra sarà confermato Di Lorenzo. Al centro, con Koulibaly, uno tra Manolas e Rrahmani. A sinistra, invece, è favorito Mario Rui su Hysaj. In mediana confermati Demme e Fabian. In attacco spazio a Politano al posto di Lozano sulla destra. Con lui Zielinski e Insigne.