CorSport: lo strano silenzio di De Laurentiis che parla da anni di un’ipotetica Superlega

Il Corriere dello Sport commenta la posizione di De Laurentiis in questi ultimi due giorni convulsi tra golpe Superlega e improvviso sfaldamento del progetto.

Ieri il presidente del Napoli si è limitato ad un criptico cinguettio su Twitter con il quale ha ironicamente negato di essere stato contattato dalla JP Morgan per entrare a far parte dei 12 della Superlega. Il quotidiano sportivo scrive:

“La Roma ha già rifiutato ufficialmente con un comunicato molto dettagliato, mentre De Laurentiis s’è limitato a un cinguettio postato ieri su Twitter intorno alle 15. Messaggio stringato e talmente minimal da non lasciare intendere la sua posizione in merito: strano davvero, considerandone l’indole e la solita, grande partecipazione alle questioni politiche del calcio. Però messaggio che fa il paio con la linea adottata già lunedì pomeriggio in occasione dell’Assemblea di Lega: tutti i partecipanti hanno raccontato che non ha proferito parola. Neanche una. E il suo silenzio ha fatto decisamente rumore almeno quanto i ricordi: il presidente del Napoli, del resto, parla da anni di un’ipotetica Superlega per rifondare il calcio italiano. Un precursore e poi un virtuoso, perché i conti del suo club sono in ordine come pochi, a questo punto pochissimi altri”.