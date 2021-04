Corsport: contro la Samp pronti Ospina e Mario Rui (e forse uno tra Maksimovic e Manolas)

Gattuso prepara la controrivoluzione difensiva dopo la partita con la Juventus. A Genova può giocare dal primo minuto anche Politano

Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, la definisce controrivoluzione. Controrivoluzione in difesa. È quel che sta preparando Rino Gattuso in vista del match di domenica a Genova contro la Sampdoria (ore 15). Ospina è pronto, scrive il Corsport, potrebbe essere utilizzato a Marassi e servire per la costruzione dal basso. A sinistra dovrebbe tornare Mario Rui (anche perché, aggiungiamo noi, a Hysaj servirà un bel po’ per riprendersi dal tardo pomeriggio torinese). E il quotidiano non esclude che al centro della difesa possa tornare uno tra Maksimovic e Manolas. Senza trascurare, ma qui passiamo all’attacco, il possibile impiego dal primo minuto di Politano che è in cerca del decimo gol in campionato.