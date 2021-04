CoroaCoreLete, il Napoli lancia il tifo virtuale attraverso TikTok

Tutti i tifosi del Napoli potranno registrare il proprio coro su TikTok, i video verranno montati insieme e trasmessi al Maradona per la gara contro l’Inter

Il Napoli e il suo sponsor Acqua Lete si sono inventati un modo innovativo per riempire il terribile silenzio dello stadio vuoto. Da ieri, come riporta il Corriere dello Sport, tutti i tifosi del Napoli sparsi per il mondo, potranno far parte attivamente del tifo al Maradona attraverso l’hashtag #CoroaCoreLete. Basterà infatti registrare il proprio coro su TikTok per competere con quello diffuso sui social dal quartetto Koulibaly, Mertens, Insigne e Politano.

Tutti i contenuti diventeranno un video che sarà proiettato (e naturalmente ascoltato) nel corso delle prossime gare del Napoli al Maradona.

L’accompagnamento sonoro sarà garantito al momento della lettura delle formazioni, ma anche ad ogni gol oppure nel corso di una sostituzione e quindi negli spazi temporali consentiti dalla Lega Calcio.