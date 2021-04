Cormezz: De Laurentiis valuta di produrre da solo le divise e il materiale tecnico

La chiusura anticipata dell’accordo con Robe di Kappa potrebbe portare ad una rivoluzione in tal senso sull’esempio della Roma

Il contratto con Robe di Kappa come sponsor tecnico del Napoli potrebbe, non solo non essere rinnovato, ma addirittura chiudersi con un anno di anticipo secondo il Corriere del Mezzogiorno. È cominciata infatti la corsa per accaparrarsi il nuovo contratto e nei giorni scorsi sono circolati diversi nomi possibili tra cui Adidas, Castore, Mizuno e Legea. Le aziende hanno portato sul piatto al presidente De Laurentiis proposte anche interessanti sotto il profilo economico ma che, secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, “non lasciano piena discrezionalità al Napoli nella realizzazione delle divise”.

De Laurentiis valuta l’ipotesi di produrre in proprio le divise e il materiale tecnico, sull’esempio della Roma nella stagione 2013-14. Si pensa anche al ritiro che in estate dovrebbe essere doppio, prima a Dimaro tra il 10 e il 20 luglio e poi a Castel di Sangro dal 22 luglio al 4-5 agosto.