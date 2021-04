Che fine ha fatto Pjanic? Al Barcellona gli è passato avanti anche il Primavera Moriba

Valutato 60 milioni nello scambio con Arthur, è ormai la quarta scelta per Koeman, che non lo fa giocare dal 24 febbraio. Il bosniaco intanto tace

Settanta milioni. Tanto è stato valutato Miralem Pjanic da Juve e Barcellona in uno scambio di mercato e plusvalenze con Arthur. Che fine ha fatto? Pjanist – come ama definirsi sui social – è ormai la quarta scelta nel ruolo, al Barcellona.

Il bosniaco non gioca da un mese. Koeman non gli concede minuti dal 10 marzo, nell’ultimo spezzone di PSG-Barça. E’ partito titolare solo una volta negli ultimi due mesi, al Camp Nou contro l’Elche. È durato 45 minuti in campo. All’intervallo, sullo 0-0, il tecnico olandese l’ha messo via. E da allora – 24 febbraio– non ha più visto il campo.

Come scrive La Vanguardia, è scomparso in solitario silenzio. A soli 30 anni, abituato ad essere un giocatore importante alla Juventus Pjanic è desaparecido. Doveva fare da “doppio perno” con De Jong. Ma presto Busquets lo ha superato nelle preferenze di Koeman. Poi anche il giovane Pedri. E infine anche il giovanissimo Ilaix Moriba, lo ha scalzato dalle rotazioni.

Pjanic ha ripreso un po’ di ossigeno e ritmo nelle due partite in nazionale contro Finlandia e Francia, ma al Barça continua a contare poco. In totale ha giocato 1.280 minuti distribuiti su 28 apparizioni. “Il pianista tace”, scrive La Vanguardia.