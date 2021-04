Cassano: «In tv ho preferito il padel all’Inter, Conte non mi piace e nemmeno il suo gioco»

Un Antonio Cassano in grande spolvero quello che ha parlato alla Bobo Tv criticando il gioco di Antonio Conte

“A ora di pranzo ho visto il padel, tanto con l’Inter è la solita manfrina. Conte ti dà 15 punti in più, ma non al livello di gioco, ma di personalità. Dà tanto, ma non mi piace come allenatore, e il suo gioco ancora meno. Vuole che i giocatori facciano esattamente quello che vuole lui, non c’è una squadra estrosa. Lui vuole macchine perfette e a me questi tipi di allenatori non piacciono. Con i calciatori c’è alchimia, ma l’Inter non gioca bene. E non giocherà mai bene con lui, è quello che ha dimostrato nella sua carriera nelle coppe. Se giochi così in Europa, ti fanno 3 gol e vai a casa. La storia di Conte lo dice. Se questa estate può dare via Eriksen, non se lo fa ripetere due volte, e prenderà un giocatore che gli piace di più. Conte non mi emoziona, non mi dà niente, mi dispiace sia nella mia squadra, all’Inter. Non posso pensare che una squadra clamorosa come l’Inter possa giocare così”.