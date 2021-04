Campania verso la zona arancione, dati nazionali in miglioramento

L’Ansa anticipa le possibili decisioni del Ministero della Salute. L’Rt italiano scende dello 0.07, calano i casi per 100 mila abitanti

Scende ancora il valore dell’Rt nazionale a 0,85. L’indice la scorsa settimana era 0,92. È quanto apprende l’Ansa sul dato contenuto nel monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute che sarà diffuso oggi.

La Campania dovrebbe passare da zona rossa a zona arancione. I dati del monitoraggio sono ora in valutazione da parte della cabina di regia e come sempre saranno valutati dal comitato tecnico scientifico a supporto delle decisioni del ministro della Salute Roberto Speranza che deciderà le ordinanze. Puglia, Sardegna (entrata la scorsa settimana nella fascia di rischio più alta) e Valle d’Aosta rimarrebbero rosse.

Questa settimana si osserva ancora una diminuzione della incidenza settimanale, che è pari a 160,5 per 100.000 abitanti nel periodo 05/04/2021-11/04/2021 contro 210,8 per 100.000 abitanti nella settimana precedente del 29/03/2021-04/04/2021. L’incidenza resta tuttavia elevata e ancora lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti.