All’estero la Serie A non interessa a nessuno: la stampa snobba i recuperi italiani

Comprensibilmente, nella notte di Bayern-Psg, le vicende italiane ottengono lo spazio che meritano: quasi niente. In Germania scrivono che Ronaldo ha salvato la panchina a Pirlo

E’ fisiologico: nella notte di Bayern-PSG, che ha distribuito calcio e bellezza da camparci di rendita per i prossimi mesi, la Serie A all’estero non se la filano, nemmeno di striscio. In un mercoledì di Champions così, le vicende intime del campionato italiano vengono registrate dai media internazionali col giusto peso, per quello che effettivamente sono: una roba locale.

Per cui all’indomani il giro dei giornali sportivi europei trasmette al nostro calcio una sensazione – comprensibile – di provincia. Juve-Napoli, guardata con occhi che non siano interessati come i nostri, resta quel che è: una sfida per il quarto posto. Illuminata di riflesso dalla presenza di Ronaldo, che fa sempre un po’ di audience.

La BBC scrive piuttosto che l’Inter battendo il Sassuolo ha di fatto vinto lo Scudetto, e amen. Altrove – tra Inghilterra e Spagna – i due recuperi di campionato restano non pervenuti. In Spagna qualche sbrigativo trafiletto. In Germania invece si concentrano appunto solo su Ronaldo, con una chiave di lettura univoca: CR7 ha salvato la panchina di Pirlo. Così sia la Faz, sia il Sueddeutsche Zeitung. Erano chiaramente distratti dal pre-partita del Bayern.