Top e Flop – Hysaj gioca una partita perfetta, Bakayoko rischia grosso

Un sabato pomeriggio da ricordare per Vlahovic. Immobile lontano parente del giocatore capace di vincere la Scarpa d’Oro

I Top e i Flop dell’ultima giornata di campionato

Top

Vlahovic (Fiorentina) un sabato pomeriggio da ricordare per il giovane centravanti della Viola. Contro il Benevento realizza la prima tripletta e sale a 12 reti nella classifica marcatori. Il terzo goal è un autentico capolavoro che nasce stoppando un rilancio del portiere ed estraendo dal cilindro un sinistro a giro imparabile per il portiere degli stregoni.

Ronaldo (Juventus) tre goal in 32 minuti. Bel colpo di testa, rigore e sinistro potente. In mezzo un’entrata killer da rosso diretto su Cragno. Dopo la partita di Champions vista da spettatore non pagante in campo una risposta da campione.

Hysay (Napoli) preferito a Mario Rui torna in campo dal primo minuto. Gioca una partita perfetta. Attento e concentrato come non mai non sbaglia una chiusura né un passaggio. Controlla agevolmente la fascia di competenza. Propositivo in fase offensiva, da un suo recupero palla nasce l’azione del vantaggio del Napoli.

Flop

Immobile (Lazio) spettatore non pagante del match. Lontano parente del giocatore capace di vincere la Scarpa d’Oro. L’unico spunto la sponda che Luis Alberto trasforma nella rete del momentaneo 2-1. Troppo poco per uno spietato centravanti come lui.

Glick (Benevento) anello debole della difesa sannita. Non riesce, né con le buone, né con le cattive a limitare Vlahovic. Patisce l’alta qualità dell’attacco della Viola.

Bakayoko (Napoli) pochi minuti in campo che potevano costare due punti in classifica al Napoli. Rischia grosso con un tocco in area di rigore su Hernandez che sembra da penalty ma il responso del Var è che non si tratta di calcio di rigore