The Independent: Mou è vecchio. Le cazziate andavano bene 15 anni fa, ora i giocatori non reagiscono

E’ partito il processo in casa Tottenham: “Per uno che basa tutto il suo gioco sulla difesa farsi rimontare due gol è orribile. E i suoi schemi in attacco sono troppo elementari”

A Daniel Levy non resta che la “nuclear option”: mandare tutto a quel paese, e licenziare Mourinho. L’eliminazione dall’Europa League del Tottenham è deflagrante. Viene letta da tutti, in Inghilterra, come il fallimento della stagione del Tottenham, e della carriera di Mou. Non certo come un’occasione per dedicarsi meglio alla Premier. Anche perché Mourinho viene accusato, da un po’ di settimane, di avere un gioco così basico che non può mica pretendere di avere a disposizione una settimana intera per lavorarci con la squadra….

The Independent analizza il momento di una società che era partita per vincere la Premier e lottare per tre competizioni, e ora si ritrova quasi con nulla in mano. L’Europa League era il grande obiettivo, perché da quelle parti lo considerano tale. E poi alzare quella coppa significa anche andare in Champions fregandosene del campionato. La visione opposta a quella italiana.

Gli Spurs dunque hanno fallito. E ora il proprietario, scrive The Independent, deve fare i conti con la scelta di non aver cacciato Mou quando ancora poteva.