Sergi Roberto: «I miei compagni e io usiamo creme di bellezza, anche questa è parità di genere»

SportWeek intervista Sergi Roberto, centrocampista del Barcellona. Racconta che, come molti colleghi e compagni di squadra, usa spesso creme di bellezza.

«Anni fa era difficile vedere un uomo prendersi cura della propria pelle, ma qualcosa per fortuna è cambiato e io adesso non ci trovo niente di male. Osservavo sempre mia moglie divertirsi davanti allo specchio con cremine e cremette, ripeteva che sarebbero state utili anche a me. Io ero inizialmente scettico, poi le ho dato retta e ho fatto bene. Ho iniziato a utilizzare prodotti per il viso un paio di anni fa e inutile dire che mi sono accorto che servono, non solo per una questione estetica, ma anche per la salute stessa della pelle. Del resto noi uomini siamo quasi tutti grandi cultori del benessere del nostro corpo, facciamo attenzione al cibo e ci alleniamo, ma spesso non pensiamo al viso. Non ha molto senso, no?».