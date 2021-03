Roma all’opposizione in Lega, contro la strana alleanza Napoli-Juventus

“A nessuno è sfuggito che le intemerate di Guido Fienga, pubbliche e private, arrivassero in parallelo alla discussione sui diritti televisivi, nella quale la Roma è ben lontana dalle posizioni di Juventus e Napoli. La coincidenza cronologica è evidente, così come il nesso: Juve e Napoli si accordano per spostare una partita, la Lega lo concede, la Roma protesta vigorosamente. Il vero bersaglio di Fienga non è il presidente, Paolo Dal Pino, che in questa vicenda è entrato solo distrattamente, ma l’amministratore delegato De Siervo con il dirigente Butti. La governance di Via Rosellini ha un avversario politico che la sta pressando alta”.