Ricky Tognazzi: «Mi sento in colpa. Andai in clinica da mio padre, malato, quando era già troppo tardi»

Sul Corriere della Sera una lunga intervista a Ricky Tognazzi. Racconta del padre Ugo Tognazzi e della madre, Pat

O’Hara. In particolare, i primi approcci con il cinema, sui set in cui lavorava Ugo, quando lui era un bambino.

La morte del padre lo ha lasciato con un grande senso di colpa e il desiderio di fargli le sue scuse.

«Sensi di colpa ne ho tanti, ma soprattutto nei confronti di mio padre. Quando si ammalò, ho sottovalutato il suo grave stato di salute e non sono andato a trovarlo spesso in clinica dove era ricoverato. Quando finalmente ci andai, era troppo tardi: mi piacerebbe chiedergli scusa per questo. Ho messo il mio impegno di lavoro al primo posto rispetto alla sua malattia».