Messaggero: l’Olimpico pensa di aprire ai tifosi con pass vaccinale per Euro2020

Dopo le dichiarazioni del presidente Ceferin riguardo all’esclusione dagli Europei degli stadi che si rifiuteranno di ospitare tifosi, molti Paesi si sono messi all’opera per scongiurare un cambio di sedi che costerebbe sicuramente in termini di riorganizzazione e di introiti

Come riporta il Messaggero, Andrea Coia, assessore al turismo della giunta Raggi a Roma, ha messo in guardia su tale eventualità.

“Da quello che sappiamo, purtroppo, c’è il rischio che Roma non ospiti la competizione. Per questo siamo al lavoro per capire come aprire lo stadio, almeno con una capienza ridotta”