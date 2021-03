Martinez convoca Mertens in Nazionale

Viste le non ottimali condizioni fisiche, la speranza era che Dries fosse risparmiato a questo giro. Ma il ct del Belgio non ha voluto rinunciare a lui

È sicuramente un’ottima notizia la convocazione in Nazionale ma forse, considerando le condizioni fisiche non proprio ottimali, la speranza era che Dries Mertens venisse risparmiato a questo giro. E invece Roberto Martinez ha deciso di inserirlo nella lista dei convocati per le partite contro Repubblica Ceca e Bielorussia valevoli per le qualificazioni a Qatar 2022

La lista dei convocati del Belgio

Portieri: Casteels, Courtois, kaminski, Mignolet.

Difensori: Alderweireld, Boyata, Denayer, Dendoncker, Mechele, Vermaelen, Vertonghen.

Centrocampisti: Castagne, Chadli, Foket, T. Hazard, Meunier, Saelemaekers, De Bruyne, Sambi Lokonga, Mangala, Praet, Tielemans, Vanaken.

Attaccanti: De Ketelaere, Carrasco, Doku, Januzaj, Mertens, Trossard, Verschaeren, Batshuayi, Benteke, Lukaku.