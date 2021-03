Maldini: «Gattuso? È un allenatore in evoluzione continua»

Ai microfoni di Sky, nel prepartita di Milan-Napoli, il direttore sportivo del Milan, Paolo Maldini.

E’ la partita dell’inseguimento all’Inter o dell’eliminazione del Napoli dalla zona Champions?

Il Milan può fare a meno di Ibra?

«Zlatan partecipa ad allenamenti, riunioni, a momenti importanti anche fuori dal campo. La sua importanza è in quello che ha fatto in campo ma anche quello che ha costruito fuori».

Chi è il principale artefice dell’afflato che c’è nel Milan?

«C’è un po’ di tutto, una società che ha lavorato in una determinata maniera, un allenatore che si è allineato, giocatori che hanno dimostrato il loro talento. Una continuità così si ha solo nel caso in cui tutti remino dalla stessa parte».

Il rinnovo di Kessie?

«Ci siamo già mossi, per lui e per quelli in scadenza nel 2022. Ci muoveremo per tutti piano piano, non abbiamo ancora raggiunto nemmeno uno di questi obiettivi ma ci stiamo lavorando».