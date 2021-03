La Finanza sequestra 1,6 milioni alla società di Giuffredi: fatture false

Il procuratore, tra gli altri, di Hysaj e Mario Rui. Sei indagati per dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti

Giuffredi torna a far parlare di sé. Stavolta non per le sue dichiarazioni in favore dei suoi assistiti, o di Giuntoli e Gattuso, ma perché la Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato 1,6 milioni alla Marat Football Management che è la sua società.

Giuffredi, com’è noto a chi segue il Napoli, cura gli interessi di Hysaj, Mario Rui, Di Lorenzo, Tutino, oltre a Veretout.

Il rappresentante legale della sua società e altre cinque persone sono indagate per dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Per la Guardia di Finanza – l’indagine è coordinata dal pm Cristina Ribera e dall’aggiunto Vincenzo Piscitelli – la società di Giuffredi avrebbe pagato per servizi mai effettuati. I soldi finivano sui conti correnti di varie società dilettantistiche, dopodiché in piccole somme venivano via via prelevate da complici e tornavano alla base.

I fatti risalgono agli anni 2018 e 2019. Le operazioni effettuate ammonterebbero a un giro d’affari superiore ai tre milioni di euro. Il sequestro di 1.600.000 euro riguarda il totale del risparmio di imposta che sarebbe stato ottenuto con il raggiro.