Il Futsal Fuorigrotta promosso in Serie A a punteggio pieno: 18 vittorie su 18

Il FF Napoli raggiunge così in massima serie la Sandro Abate Avellino, la Feldi Eboli e, si spera, il Real San Giuseppe: sarebbero quattro campane

Complimenti alla squadra di calcio a 5 Futsal Fuorigrotta, che dalla scorsa estate ha assunto la nuova denominazione ufficiale di FF Napoli, diventando di fatto la principale rappresentativa cittadina (a seguito dello scioglimento del Napoli Calcio a 5, avvenuto nel 2019), per la vittoria del girone D del campionato di Serie A2, conseguendo così la promozione diretta in Serie A, senza passare per i prossimi play-off.

Gli “azzurri” hanno compiuto un’autentica impresa, avendo finora vinto tutte le gare sin qui disputate (18 su 18), conquistando in questo modo la matematica promozione in A con due turni d’anticipo e nonostante due gare in meno ancora da recuperare. Il FF Napoli raggiunge così in massima serie la Sandro Abate Avellino, la Feldi Eboli e, si spera, il Real San Giuseppe che, a differenza delle altre due compagini campane già presenti in A, deve ancora conquistare la matematica permanenza in massima serie. Al momento, infatti, i ragazzi di San Giuseppe Vesuviano, a due gare dal termine della regular season, hanno ancora un punto di vantaggio sulla quart’ultima (che disputerà i play-out), ma con una gara da recuperare, mentre l’Eboli è tuttora in piena corsa per conquistare un posto nei play-off, traguardo già raggiunto, invece, dagli irpini.

Se tutto va come ci auguriamo, l’anno prossimo la nostra regione potrà annoverare ben quattro rappresentanti (su 14 totali) in massima serie: un risultato davvero lusinghiero per il Futsal campano.