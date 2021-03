Gazzetta: Napoli, ritorno di fiamma per Veretout

Giuntoli ha intenzione di riprendere i contatti con la Roma interrotti lo scorso settembre per il centrocampista

Il Napoli è già nel futuro secondo la Gazzetta dello Sport che passa in rassegna le prossime mosse di mercato degli azzurri. Nonostante sia ancora in gioco la qualificazione Champions infatti, il club azzurro sta già pensando alla squadra per la prossima stagione e Giuntoli si è mosso per trovare i rinforzi necessari. Pochi in realtà i nomi nuovi, ma c’è qualche ritorno di fiamma

Per il centrocampo non è escluso che ci possa essere un ritorno su Jordan Veretout, un vecchio pallino di Giuntoli che riprenderà il discorso interrotto con la Roma a settembre scorso