Gazzetta: Mertens e Osimhen non giocheranno insieme contro il Milan

Non hanno nelle gambe tutti i 90 minuti ed è per questo che Gattuso ha deciso che farà una staffetta tra i due attaccanti per cercare di guadagnarsi la qualificazione alla Champions

Mertens e Osimhen non sono ancora in grado di reggere 90 minuti di gioco, secondo la Gazzetta dello Sport, ed è per questo che Gattuso ha già deciso di schierarli a turno.

Sarà una staffetta dunque tra i due attaccanti, come accaduto per la sfida contro il Bologna, per le due gare con Milan e Roma che valgono un posto in Champions per il Napoli.

Gattuso dunque non potrà confidare nel 4-2-3-1 varato per la sua coppia d’attacco e dovrà fare la sua scelta per capire chi lanciare in campo dal principio

Con Mertens si tolgono punti di riferimento agli avversari e si opta alle triangolazioni strette con palla a terra. Con Osimhen la profondità è assicurata e anche l’alternativa alla costruzione dal basso, visto che Victor è abile a difendere palla sul rinvio lungo.