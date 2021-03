Gazzetta: l’Inter irritata dalle parole di Pirlo sul rinvio di Inter-Sassuolo

All’Inter non sono piaciute le illazioni del tecnico della Juve, Andrea Pirlo, che ieri, in conferenza stampa, ha parlato del rinvio di Inter-Sassuolo, dicendo:

E definendo l’Inter “fortunata”.

La Gazzetta dello Sport scrive:

“A casa Inter, peraltro, non hanno accolto con simpatia le parole di Andrea Pirlo, che ha dipinto un’Inter “fortunata”. Fortuna non è, ad esempio, non aver affrontato il Sassuolo ieri sera, in una fase del campionato in cui il calendario paradossalmente avrebbe concesso un vantaggio ai nerazzurri, considerando anche l’impegno infrasettimanale del Sassuolo con il Torino. Il club considera un danno non aver giocato ieri, anche in termini psicologici legati alla classifica. E al danno rischia di aggiungersi la beffa di giocatori liberi di raggiungere le proprie nazionali, con tutti i rischi connessi”.