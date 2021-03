Pirlo: «Inter-Sassuolo? Noi e altri abbiamo giocato con dei malati. In questo caso è intervenuta l’Asl»

L’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Benevento. Tra i temi toccati, quello di Dybala.

“ Spero di recuperare Dybala durante la sosta , avrà una settimana o due di tempo per rimettersi con la squadra. Purtroppo lo abbiamo avuto pochissimo, sto parlando con lui, ha voglia di giocare, lo vedo sereno e voglioso di dare il contributo e speriamo che sia un grande acquisto per il rush finale”.

Sugli altri infortunati:

Sullo scudetto:

Su Ronaldo e Morata:

Pirlo ha detto di aver parlato con la squadra:

Ha commentato anche il rinvio di Inter-Sassuolo:

“Siamo stati informati come tutti gli altri, abbiamo accettato come lo abbiamo accettato sempre. Come abbiamo giocato noi anche altre squadre hanno giocato con dei malati, in questo caso è però intervenuta l’Asl. Diciamo che l’Inter è stata fortunata visto che potrà recuperare i malati durante la sosta senza nemmeno mandarli in Nazionale”