Fonseca: «Nessun alibi per la stanchezza, ci siamo deconcentrati sul primo gol del Parma»

Le parole di Fonseca a Dazn dopo Parma-Roma 2-0.

Siamo anche entrati bene nella partita. Però loro nella prima azione hanno fatto gol. Una squadra che vuol entrare in Champions, non può prendere un gol così. Il Parma ci ha chiuso e noi abbiamo avuto difficoltà.

Non voglio alibi, la verità è che non possiamo prendere gol così. Il Parma aveva bisogno di tre punti. Noi abbiamo preso gol in una situazione quattro due.- Loro si sono chiusi, noi abbiamo avuto difficoltà a creare contro una squadra molto bassa.

Nel primo tempo il Parma è arrivato una due volte dalle parti della nostra porta. È stato un problema di concentrazione, per me, sul primo gol. Ha cambiato totalmente la partita. È vero che nel primo tempo non siamo stati veloci nella distribuzione della palla, e diventa difficile contro una squadra che si è chiusa molto.

Non penso che abbiamo un problema con gli attaccanti, Dzeko si è mosso bene ma il pallone non è arrivato in condizioni ottimali per gli attaccanti.

Normalmente non parlo con i giocatori dopo la partita. Sono momenti a caldo, non voglio fare analisi poco corrette, voglio vedere prima con calma la partita. Voglio essere giusto con i giocatori.