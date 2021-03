Ancora una fumata nera. I club si rivedranno la prossima settimana

Ancora una fumata nera per l’Assemblea di Lega Serie A che avrebbe dovuto decidere per l’assegnazione dei diritti tv. I 20 club riunitisi in videoconferenza non sono riusciti a trovare un accordo sul punto. Si rivedranno la prossima settimana. La scadenza delle offerte è fissata per il 29 marzo. A riportarlo è l’edizione online della Gazzetta dello Sport.