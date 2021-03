CorSport: Manolas e Lozano pronti al rientro contro la Roma

Difficile ipotizzare un loro impiego full-time, ma non è escluso, visto che stanno continuando ad allenarsi. Ci vorrà più tempo per Petagna e Rrhamani

Contro la Roma, domenica prossima, Gattuso potrà contare sul ritorno nel gruppo di Manolas e Lozano. Lo scrive il Corriere dello Sport. Ci vorrà invece più tempo per il recupero di Petagna e Rrhamani.

“ Ora Gattuso potrà verosimilmente contare anche sui rientri di Manolas e Lozano (com’è mancato…), già in vista dell’Olimpico, mentre dovrà attendere per Rrahmani e Petagna , il cui recupero potrà completarsi con la complicità della sosta imminente”.

Sia Manolas che Lozano sono dunque quasi pronti al ritorno.

“Difficile che si possa ipotizzare per entrambi un impiego full-time già dalla prossima: mai comunque dire mai, anche perché i due non si sono fermati, con gli allenamenti, proprio per rifinire la condizione”.